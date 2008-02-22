У Луганській області проведуть місяць боротьби з туберкульозом

З 24 лютого по 24 березня 2008 року в Луганській області пройде місяць боротьби з туберкульозом.

За підсумками 2007 року захворюваність усіма формами туберкульозу знизилася на 7,3%, проте епідемією все ще охоплено 14 міст і 15 районів області. Серед дитячого населення знизилася на 6,7 %, підлітків на 2,8%.

У Луганській області з метою виявлення туберкульозу планується зробити флюорографічне обстеження хворим, що страждають на пневмоконіози, психічні захворювання, алкоголізм, наркоманію, а також ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, непрацюючим особам працездатного віку, пенсіонерам, особам із місць позбавлення волі.

Захворюваність на туберкульоз вища за обласний показник у Стаханові, Первомайську, Краснодоні, Свердловську, Ровеньках, Рубежі, Лутугінському.

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