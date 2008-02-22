У школах Полтави продовжено карантин

У школах Полтави карантин продовжено до 27 лютого.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника обласного управління освіти і науки Анатолій БОРДЮЧЕНКО.

«Карантин у Полтаві з 22 лютого буде продовжено до 27 лютого», - повідомив він.

За словами А.БОРДЮЧЕНКА, на сьогодні в Полтавській області закрито 177 шкіл, що становить 21,9% від всієї кількості середніх навчальних закладів області. Всього на позапланових канікулах перебуває 53,3 тисячі учнів - 35% від загальної кількості. Зокрема, не проводяться заняття в школах Полтави, Кременчука, Лубен, Комсомольська, Полтавського, Миргородського та інших районів області.