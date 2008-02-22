Кожному району Одещини видали по ”швидкій допомозі”

22 лютого біля входу будівлі Одеської облради відбулася урочиста передача 26-ти санітарних автомобілів районам області і 4-х реанімаційних автомобілів обласним лікувально-профілактичним установам, а саме обласному центру екстреної медичної допомоги (2), обласній клінічній лікарні і дитячій обласній клінічній лікарні.

Усі «швидкі допомоги» придбані за рахунок засобів із обласного бюджету (загальна сума — 4 млн. 950 тис. грн.)

Начальник обласного управління охорони здоров`я і медицини катастроф Василь Лапай повідомив, що «якнайгірша ситуація з технікою склалася в сільських районах області, де більше половини громадян, вмирає через те, що їм не встигають своєчасно надати медичну допомогу. Тому надходження нових машин «швидкої допомоги» має позитивно позначитися на роботі медиків, додав чиновник.

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