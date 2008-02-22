Уряд скорочує в 10 разів обсяг виробництва трамадолу в Україні

Уряд сьогодні на засіданні ухвалив рішення про скорочення в 10 разів обсягів виробництва трамадолу на українських підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні журналістам після завершення засідання Кабінету міністрів.

«Сьогодні 15 підприємств в Україні мають ліцензію на виробництво трамадолу і йому подібних речовин, 6 із них працюють постійно. Тому вони випускають в 10 разів більше трамадолу, ніж необхідно для тих хворих, які його потребують. Практично ми зменшили виробництво в 10 разів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр МВС повідомив, що сьогоднішнє рішення уряду підготовлене спільними зусиллями Міністерства економіки, Міністерства охорони здоров`я і Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уряд вирішив внести до порядку денного свого засідання питання про скорочення квоти на виробництва трамадолу. Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, відзначивши важливість розгляду цього питання, заявила, що йому можна було б присвятити окреме позачергове засідання Кабінету міністрів. У свою чергу міністр внутрішніх справ Ю.. ЛУЦЕНКО повідомив, що на сьогоднішній день 90% цього препарату продається на «чорному» ринку не для медичних цілей, і необхідно істотно скоротити його виробництво.

Нагадаємо, що основним виробником трамадолу є Горлівський концерн «Стирол».