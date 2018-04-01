Що потрібно знати перед тим, як здавати аналізи

Регулярні обстеження не дуже популярні, але вони необхідні. При оцінці результатів лабораторних досліджень лікар стикається з низкою чинників. Йому необхідно врахувати вік, стать пацієнта, фізіологічний стан (вагітність, пологи, менструальний цикл, менопауза). Проте є чинники, що залежать тільки від пацієнта, і які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень. Розглянемо найбільш важливі з них.

Прийом їжі

Здавати кров для проведення будь-якого аналізу слід натщесерце, тобто через 10-12 годин після останнього прийому їжі (цей час потрібний для перетравлення, всмоктування і засвоєння їжі клітинами організму). Це дуже важлива умова для оцінки обмінних процесів.

Крім того, якщо здати кров після прийому їжі, в ній міститиметься велика кількість жирів (тут лікаря не обдуриш!), і проведення дослідження або буде неможливим, або отримані результати будуть сильно спотворені. А це може привести до неправильного, необгрунтованого лікування.

Якщо ви на дієті або голодуєте, то організм вимушений використовувати як енергію не глюкозу, що поступає з їжею, а жирні кислоти, які знаходяться в жировій тканині (адже саме тому ми худнемо).

Але при цьому також посилюється розпад білків, що призводить до зниження еластичності шкіри, появи зморшок. Нігті і волосся стають тьмяними і ламкими, людина виглядає старшою за свої роки.

При тривалому повному голодуванні руйнуються білкові структури клітин всіх органів. А якщо голодування триває більше 40 днів, виникають необоротні наслідки, починають руйнуватися тканини і органи, людина може загинути.

Все це позначається і на показниках обміну речовин. Так, при голодуванні більше 48 годин може підвищитися рівень білірубіну крові, при голодуванні понад 72 години спостерігається зниження концентрації глюкози до нижньої межі норми, підвищення змісту вільних жирних кислот, сечовини.

Вживання жирної їжі може привести до підвищення рівня калія, триацилгліцеридів (ТАГ), лужної фосфатази.

Надмірне білкове навантаження (м`ясна, білкова дієта) збільшує зміст аміаку і сечовини, що значно підвищує навантаження на печінку і нирки унаслідок виведення цих речовин з організму, приводить до появи уратів в сечі. Особ ливо таке харчування протипоказане хворим з порушеннями функцій печінки і нирок.

Банани, ананаси, томати, авокадо багаті серотоніном. Серотонін заспокоює нервову систему, проте при дослідженні сечі необхідно виключити ці продукти за три дні до здачі аналізів, інакше результати будуть завищені.

Вживання кави, міцного чаю, коли, кофеїновмісних напоїв викликає:

підвищення в крові і сечі катехоламінів, вільних жирних кислот, глюкози, кортизола, карбоксигемоглобіну, кількості еритроцитів і лейкоцитів;

зниження толерантності до глюкози;

підвищує секрецію шлункового соку, соляної кислоти, пепсину;

приводить до збільшення діурезу, зниження відносної щільності сечі.

Прийом алкоголю підвищує концентрацію лактату, сечової кислоти і триацилгліцеридів і знижує рівень глюкози в крові.

Куріння сприяє розвитку атеросклерозу, помилково завищує вміст глюкози крові, сприяє розвитку пухлинних процесів (підвищується вміст раково-ембріональних антигенів).

Фізичні вправи

Напередодні лабораторного дослідження необхідно зменшити фізичні навантаження. Після годинного інтенсивного фізичного навантаження активність деяких ферментів може залишатися підвищеною протягом доби.

Тривалі фізичні навантаження приводять до підвищення в крові рівня статевих гормонів, включаючи чоловічі статеві гормони (тестостерон, андростендион). Це приводить до збільшення м`язової маси і підвищує кількість лютеїнізуючого гормону в крові.

Лікарські засоби

Деякі лікарські засоби можуть істотно впливати на результати лабораторних досліджень. Пероральні контрацептиви, діуретики (гіпотиазид) помилково завищують рівень кальцію крові.

Парацетамол, аскорбінова кислота, фуросемід завищують рівень глюкози. Вакцина проти гепатиту В, пероральні контрацептиви, вітамін А підвищують швидкість осідання еритроцитів (СОЕ). Антибактеріальні препарати, аспірин, індометацин знижують рівень гемоглобіну крові.

Тому, наскільки це можливо, прийом лікарських препаратів до дослідження крові повинен бути скасований, або потрібно повідомити доктора про ліки, що приймаються.

Забір крові

Неприпустимо при заборі крові з вени працювати кистю руки (стискати і розтискати кулак), а також використовувати джгут більше 2-х хвилин. Це приводить до помилкового завищення концентрації білірубіну, чинників згортання крові, клітин крові, гормонів, холестерину, кальцію.