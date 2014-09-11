Гуманітарний штаб при фонді Ахметова допоможе біженцям з розміщенням в зимовий період

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова допоможе з розміщенням на осінньо-зимовий період незахищеним категоріям переселенців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова Римма Філь на прес-брифінгу, присвяченому проблемам переселенців зі східних регіонів України.

За її словами, основна проблема для тих, хто зміг виїхати із зони АТО і влаштувався у місцях компактного проживання переселенців, - це необхідність знову переїжджати, а державі шукати нові місця для розселення людей на осінньо-зимовий період.

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"Це стосується тих вимушених переселенців, які проживають на базах відпочинку, в таборах і пансіонатах, які мають сезонний характер, тобто розраховані на теплу пору року і не опалюються. Штаб самостійно моніторить інформацію, де і скільки людей проживають в місцях компактного розселення, які варіанти для розміщення є. Це дані різних відомств, областей. Так, у місцях компактного розселення в Києві живуть 980 осіб, у Київській області - 818, у Львівській - 755, в Одеській - 1416, у Харківській - 1474 людини. Що стосується нас, то Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова, починаючи з травня, евакуював 27 146 осіб, в тому числі 11 510 дітей. З них ми допомогли з компактним розселенням 6 235 людям. Ми розмістили їх в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях, на базах відпочинку, у тому числі на тих, які належать групі СКМ, і в безпечних місцях Донецької області. Потрібно сказати, що за липень-серпень 772 людини повернулися додому. Це, в основному, жителі Краматорська і Слов'янська, яких фонд Ріната Ахметова евакуював першими, і тепер вони повертаються у звільнені міста", - сказала Філь.

Вона зазначила, що, багато переселенців хочуть повернутися додому. "Якщо не можуть, шукають інші варіанти - знаходять роботу, родичів, друзів. Тих, кого Гуманітарний штаб евакуював, і це найбільш незахищені категорії - багатодітні сім'ї, інваліди, літні, мами-одиначки з маленькими дітьми, прийомні сім'ї, яким нікуди повернутися або переїхати - штаб бере під свій супровід і відповідальність», - сказала Філь, підкресливши, що для таких людей, а їх близько 3000 чоловік, в серпні Гуманітарний штаб «Допоможемо» почав шукати місця для подальшого переселення на осінньо-зимовий період.

"Вже внесена передоплата за 600 місць в Запорізькій області, ведуться переговори з Харківською та Київською областями. 100 осіб - прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу - з бази в Генічеську Херсонської області переселили в опалювальний пансіонат в Бердянську. У підприємств групи СКМ практично немає опалювальних баз відпочинку, і взагалі знайти опалювальні установи на велику кількість людей проблематично, літніх оздоровчих установ набагато більше в Україні. Важливо, щоб держава забезпечила відповідний механізм, а волонтери та громадські організації надали сприяння у пошуку житла, забезпечення теплими речами», - зазначила Філь.

В ході брифінгу заявлялося, що, за даними ДСНС України, з територій проведення АТО в інші регіони переселено 226 тис. 432 осіб, у тому числі 75 тис. 24 дитини, 32 тис. 35 інвалідів та людей похилого віку (в тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 65 тис. 175 осіб). Інформація про кількість переселенців, які розміщені в місцях компактного розселення, фрагментарна.

Президент Європейської асоціації прав інвалідів Олег Дрюма акцентував, що у держави немає чіткої програми, спрямованої на допомогу людям, які змушені покинути свої будинки і виїхати із зони бойових дій.

"В Одеській області, в санаторіях перебувають близько 800 інвалідів 1-2 групи, це найскладніші випадки, це лежачі люди або візочники. Серед них також діти, яким необхідно відвідувати школу. І є тільки два пансіонату, всередині яких проведені комунікації для опалення. Але коштів для переміщення, розміщення та харчування цих людей в бюджеті немає», - зазначив Дрюма.

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Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення змушених переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної медичної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.