Гуманітарний штаб "Допоможемо" доставив до міста Донбасу продуктові набори для 200 тисяч сімей

Як повідомили УНІАН у Координаційному інформаційному центрі Гуманітарної штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, штаб закінчує доставляти до міста Донбасу допомогу з першого ешелону гуманітарного рейсу, який 22-23 серпня в складі понад 200 тис. продуктових, гігієнічних і дитячих наборів прибув до Маріуполя. З Маріуполя допомога передається в місця компактного розміщення переселенців, у звільнені міста, а також найбільш незахищеним категоріям - дітям, інвалідам, літнім людям у постраждалих від бойових дій містах Донбасу. Про це повідомила в ході прес-брифінгу Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова.

«Волонтери Гуманітарного штабу доставили 16300 продуктових наборів до Луганської області, це Попасна та Ровеньки, де ми знали потреба в допомозі. У міста Донецької області доставлено 186 700 продуктових наборів з першого ешелону, в тому числі понад 50 000. для Донецька. 20 000 донеччан вже отримали допомогу завдяки волонтерам ФК «Шахтар» і «Донбас Арени». Також Гуманітарний штаб продовжить допомогу дитячим відділенням медустанов в Донецьку. Зокрема, ми уже допомогли ліками відділенню онкогематології. Сьогодні доставили генератори, без яких в умовах змінного підключення електрики просто неможлива робота лікарень. Гуманітарний штаб у співпраці з ДСНС продовжить заправляти міські швидкі допомоги та пожежні машини. Також в рамках вже другого ешелону ми відправляємо на Донбас аптечки 3-х видів: для бомбосховищ, для мам з дітьми, для пенсіонерів», - розповідає Філь.

Другий ешелон Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибув до Маріуполя в понеділок у складі 650 тонн продуктів, предметів гігієни та дитячого харчування, які вже розфасовані і відправлені в Першотравневий, Волноваський райони, переселенцям в Маріуполі і самим незахищеним в Донецьку. В першу чергу, це самотні мами з дітьми дошкільного віку, люди з інвалідністю, пенсіонери, «діти війни» та учасники Другої світової війни, багатодітні, прийомні сім'ї, опікуни та дитячі будинки сімейного типу, сім'ї з дітьми-інвалідами. Також волонтери ФК «Шахтар», які розвантажують, розфасовують і допомагають роздавати гуманітарну допомогу у Донецьку, доставляють окремо продуктові набори людям, які обслуговуються на дому територіальними центрами соціального обслуговування населення.

Всього ж за вересень в рамках другого траншу буде доставлено 350 000 наборів гуманітарної допомоги у населені пункти Донецької і Луганської області.

Основні міста і райони, куди планується доставка допомоги в рамках другого ешелону: Святогірськ, Слов'янськ, Горлівка, Димитров, Дзержинськ, Дебальцеве, Докучаєвськ, Артемівськ, Горлівка, Добропілля, Макіївка, Вуглегірськ, Єнакієве, Авдіївка, Ясинувата, Харцизьк, Зугрес, Володарський, Першотравневий, Волноваський, Слов'янський, Великоновосельковский, Добропільський, Костянтинівський, Красноармійський, Амвросіївський, Тельманівський, Новоазовський і ін. райони й міста Донецької області

Кіровське, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Краснодон, Белоукраинский, Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковский, Попаснянський, Старобелський і ін. райони Луганської області

Нагадуємо, що всього в рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова Донбас буде доставлено не менше 10 тис. тонн гуманітарної допомоги

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення змушених переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної медичної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.