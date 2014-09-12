Три основні симптоми інсульта
10:54, 12 вересня 2014Країна
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Якщо ви підозрюєте у людини інсульт, необхідно попросити його виконати три прості дії.
1. Посміхнутися: обличчя, посмішка виглядають несиметрично?
2. Підняти обидві руки: чи не опускається одна рука (обидві) мимоволі?
3. Повторити просте речення: чи не звучить мова заплутано, невиразно?
Якщо відповідь хоча б на одне питання «так», потрібно терміново викликати швидку або везти людину в лікарню.
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