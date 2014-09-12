Три основні симптоми інсульта

Якщо ви підозрюєте у людини інсульт, необхідно попросити його виконати три прості дії.

1. Посміхнутися: обличчя, посмішка виглядають несиметрично?

2. Підняти обидві руки: чи не опускається одна рука (обидві) мимоволі?

3. Повторити просте речення: чи не звучить мова заплутано, невиразно?

Якщо відповідь хоча б на одне питання «так», потрібно терміново викликати швидку або везти людину в лікарню.