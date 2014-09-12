В Україні немає психологів з надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій, оскільки раніше ніхто не передбачав, що в державі виникне така проблема.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу, присвяченому наданню психологічної допомоги цивільному населенню, постраждалому внаслідок бойових дій на сході, заявила заступник міністра охорони здоров'я Наталія Лісневська.

Вона зазначила, що штатні психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій стикаються з психологічними станами, які важко подолати. За словами Лісневської, свого часу не було напрацьовано алгоритм організації надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій.

Також вона навела приклади, коли мешканці таборів для переміщених осіб відмовляються працевлаштовуватися: вони думають, що коли влаштуються на тимчасову роботу, то вже більше не зможуть повернутися у місця свого постійного проживання.

Крім того, Лісневська зазначила, що спеціалізованої психологічної допомоги потребують також і діти з окупованих територій, щоб у майбутньому вони не стали жертвами насильства або ж самі не інтегрувалися в маргінальне середовище.