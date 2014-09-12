Червоний Хрест та ОБСЄ готові проводити тренінги для українських психологів

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій напрацьовують нові підходи до подолання психологічних проблем в людей, що постраждали внаслідок бойових дій на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив начальник Центру психологічного забезпечення ДСНС Анатолій Сичевський.

“Проблема зводиться до того, що фахівці є, спеціалісти є, але немає координації на рівні держави. На сьогодні ми відпрацьовуємо нові науково-методологічні підходи до внутрішньо переміщених осіб. Нам необхідно виходити на новий рівень - виявляти людей, які потребують певних медико-психологічних заходів, реабілітації”, - сказав Сичевський.

За його словами, психологи ДСНС також готуються надавати психологічну допомогу учасникам АТО.

“Необхідно об'єднати зусилля науково-дослідних установ, Міністерства освіти, оборони, ДСНС, щоб об'єднатися і напрацювати відповідні рекомендації для психологів”, - сказав він.

Як зазначив Сичевський, Червоний Хрест та ОБСЄ готові надати своїх фахівців для роботи в Україні, щоб вони проводили майстер-класи і тренінги для психологів і медиків.