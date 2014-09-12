Поцілунок курця може бути фатальним

Якщо ви палите, то, обіймаючи і цілуючи свою дитину, пам'ятайте, що піддаєте її здоров'я і навіть життя небезпеці. За статистикою, одна дитина з десяти, що заразилися менінгококовою інфекцією, помирає, пише terrawoman.com.

"Пасивне куріння - не єдина небезпека, що загрожує дітям. Курці є переносниками таких мікробів, як менінгокок, які можуть передаватися через обійми і поцілунки", - розповідає професор Роберт Буй (Robert Booy) з дитячої лікарні Сіднея.

Пасивне куріння може стати причиною розвитку інфекцій середнього вуха і навіть астми, і тому ніколи не слід палити в присутності дітей, але це не рятує від усіх бід. "Небезпека зараження малюків менінгококовою інфекцією - ще одна вагома причина для того, щоб розпрощатися з пагубною звичкою раз і назавжди", - вважає професор.

Менінгококова інфекція - захворювання досить рідкісне, але дуже серйозне: від нього гине близько 10% хворих. Симптоми хвороби включають раптовий жар, сильний головний біль, слабкість, запаморочення, втрату свідомості, біль в ногах та суглобах, нудоту і блювоту, хворого дратує яскраве світло, німіє шия, а на шкірі може з'явитися висип. Якщо захворювання вчасно діагностувати і провести відповідне лікування, більшість дітей повністю одужує.