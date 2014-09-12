Словаччина передала Київському центру дитячої мікрохірургії сертифікат на 10 тис. євро

Віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак передав Київському міському центру дитячої мікрохірургії сертифікат на 10 тис. євро для закупівлі обладнання, яке дозволить проводити складні оперативні втручання на головному мозку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, під час зустрічі заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець висловив слова подяки уряду Словаччини за співпрацю з Міністерством охорони здоров’я України та підкреслив, що Україна дуже цінує кроки, які робить Словацька Республіка в контексті надання гуманітарної допомоги та передачі досвіду військовим лікарям.

«Завдяки ініціативі Посольства Словаччини на початку липня було проведено навчання близько 300 українських лікарів, які отримали навички надання медичної допомоги під час військових дій. Саме словацькі військові лікарі в числі перших поділились своїм досвідом і саме тоді у нас виникло питання про забезпечення українських бійців індивідуальними аптечками, що використовуються військовими НАТО. Ці аптечки вже в Україні і незабаром будуть передані до Міністерства оборони», - зазначив Лазоришинець.

За словами надзвичайного та повноважного посла Словацької Республіки в Україні Юрая Сівачека, починаючи з березня, Словаччина надала Україні гуманітарну допомогу на суму майже 100 тис. євро. Це медичні засоби, генератори та освітлювальні пристрої, аптечки першої медичної допомоги IPOK, дезінфекційні засоби, взуття, спальні мішки. Фінансова допомога у розмірі 30 тис. євро була спрямована на перекваліфікацію колишніх військових кадрів та ще 20 тис. євро на навчання у Словаччині українських фахівців з розмінування.

Сторони висловили впевненість, що співпраця України та Словаччини й надалі динамічно розвиватиметься. У даний час запроваджується 4 проекти з кошторисом майже в 400 тис. євро. Кошти спрямують на реформу безпекового сектору, удосконалення навчального процесу, на розвиток сільської місцевості та поглиблення демократичних процесів на місцевому рівні.