Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає розшукувати родичів вимушених переселенців

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова допомагає розшукувати родичів вимушених переселенців, з якими втрачено зв'язок в зоні АТО. На «гарячу лінію» 0800 509 001 Гуманітарного штабу регулярно звертаються з проханням розшукати родичів, що залишилися на Донбасі, з якими через проведення військових дій немає зв'язку, а також допомогти вивезти їх із зони АТО або передати гуманітарну допомогу, забезпечити ліками.

За словами координаторів Гуманітарного штабу, волонтери та партнери здійснюють пошук людей на прохання рідних в тих містах і селищах, де це можливо. Незважаючи на складну ситуацію, далеко не всі, кого вдається знайти, з тих чи інших причин не хочуть залишати свій будинок. Але їх родичі отримують підтвердження того, що близькі живі - іноді вдається навіть передати фото і відео з посланням від жителя зони АТО. Крім цього, волонтери передають людям гуманітарну допомогу та медикаменти.

Так, волонтер Наталя Киркач записала відеозвернення літньої жительки Луганська, Каминіної Просков'ї Павлівни, до сина Олега, який звернувся на гарячу лінію Гуманітарного штабу з проханням евакуювати маму: «Олежко, дякую тобі синку, я ще гроші не отримала, обіцяли дати. Ну а їсти є у нас поки що, так що спасибі. Якщо тільки отримаю і буде можливість, я одразу приїду. Привіт всім! Господи, я вже за дітворою скучила, за правнуком. Привіт Назару, Вірочці, Софії...»

Якщо ви хочете розшукати родича у Донецькій чи Луганській областях, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Координаційний інформаційний центр

Гуманітарного штабу «Допоможемо»

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