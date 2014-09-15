Другий ешелон гуманітарного рейсу Ахметова доставив 35 тисяч продуктових наборів до міст Донбасу

Вимушені переселенці, які тимчасово проживають у населених пунктах Володарського, Першотравневого, Волноваського районів, а також у Слов'янську та Маріуполі з наступного тижня почнуть отримувати продуктові набори з другого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Це стосується також і найбільш незахищених категорій мешканців Донецька, де в рамках першого рейсу волонтери ФК "Шахтар" вже роздали понад 20 тисяч продуктових наборів. В ці міста і селища перерахованих районів доставлено і розфасовано 35 тисяч продуктових наборів.

Всього у вересні в населені пункти Донецької та Луганської областей доставлять 350 тисяч гуманітарних наборів, в тому числі гігієнічних і з дитячим харчуванням. У продуктовий набір вагою 10 кг входять найнеобхідніші товари - масло, борошно, цукор, крупи, консерви, печиво, згущене молоко, чай, свічки і сірники.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова працює за 4-ма основними напрямками: евакуація людей із зони АТО, розміщення, надання гуманітарної та адресної допомоги. Так, починаючи з травня, Штабом евакуйовано 27 533 людини, в т. ч. 11 659 дітей. Терцентри соціальної допомоги отримали для поширення населенню 224 400 продуктових наборів у рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Адресну допомогу на лікування, препарати та ін. отримали 95 осіб.