У Черкасах відбувся всеукраїнський конкурс професійної майстерності медсестер

У Черкасах VIII Всеукраїнський конкурс професійної майстерності медичних сестер «Ескулап-професіонал - 2014».

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації, учасниці конкурсу, медсестри – лауреати регіональних змагань.

Учасниці конкурсу показували свої професійні знання, необхідні для надання сестринської допомоги у три етапи: тестування, професійна майстерність та хірургічна й гігієнічна обробка рук.

Переможницею конкурсу стала медсестра Надія Павлючик із Волинської області. Друге місце посіла мешканка Харківської області Христина Анапольська, третє – Руслана Конаш із Хмельниччини.

Нагороди конкурсанткам вручала президент Асоціації медичних сестер України Галина Івашко. Всі 18 учасниць конкурсу отримали квіти та цінні призи від меценатів конкурсу. Переможниця отримала в нагороду шубу.

Торік у Всеукраїнському конкурсі «Ескулап-професіонал - 2013» перемогла медсестра із Черкаського обласного онкодиспансеру Тетяна Чупилко.