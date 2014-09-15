Кабмін реорганізував Держлікслужбу

Кабінет міністрів України у рамках оптимізації роботи органів державної влади реорганізував Державну службу з питань лікарських засобів, Держагентство із земельних ресурсів, а також державні служби з питань праці, гірничого нагляду і промислової безпеки. Про це йдеться у постанові №442, опублікованій на веб-порталі уряду.

«Створити Державну службу України з питань геодезії, картографії і кадастру, реорганізувавши Державне агентство з питань земельних ресурсів. Створити Державну службу з питань лікарських засобів і контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття Державну службу з питань лікарських засобів і Державну службу з контролю за наркотиками. Створити Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці і Державну службу гірничого нагляду і промислової безпеки", - йдеться у документі.

Раніше Кабмін ліквідував низку інспекцій, що мали контролюючі функції, включаючи Державне агентство з питань інвестицій та управління національними проектами, Державну інспекцію з контролю за цінами і Державну інспекцію із сільського господарства. Крім того, Кабмін ліквідував Держслужбу із захисту персональних даних, Держслужбу з питань протидії ВІЛ\ СНІДу й іншим соціально небезпечним хворобам, Держагентство з туризму і курортів, Державну пробірну службу, а також Держагентство екологічних інвестицій.

Також Кабмін створив єдину Держслужбу з питань безпеки на транспорті, Держінспекцію з енергонагляду і Держагентство з відновлення Донбасу. Статутні документи і положення новостворених органів мають бути підготовлені і затверджені у двомісячний термін.