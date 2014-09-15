МОЗ ініціює посилення правил утилізації неякісних ліків

Міністерство охорони здоров'я розробило проект наказу, яким передбачено посилення правил утилізації і знищення неякісних лікарських засобів, які перебувають в обігу в Україні.

Відповідний проект наказу "Про затвердження правил поводження з лікарськими засобами, що не підлягають подальшому використанню" опубліковано на сайті відомства для громадського обговорення.

«Запропонований проект наказу потрібно розглядати як впровадження необхідних заходів щодо вдосконалення системи державного контролю якості лікарських засобів, яка є одним з основних елементів системи забезпечення якості на державному рівні, а також забезпечення населення якісними лікарськими засобами», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

У МОЗ зазначили, що Державна служба з лікарських засобів постійно фіксує обіг заборонених до реалізації неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів. Тому МОЗ вважає за необхідне налагодити дієвий механізм відстежування таких ліків і виведення їх з обігу.

«Наказ розроблено з метою удосконалення порядку утилізації і знищення неякісних лікарських засобів, зокрема тих, термін придатності яких закінчився, і для посилення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо їх утилізації і знищення», - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з наведеними в проекті наказу правилами поводження з лікарськими засобами, які не підлягають подальшому використанню, наявність в обігу таких ліків встановлюватимуть органи держконтролю за якістю лікарських засобів і посадові уповноважені особи суб'єктів господарювання у сфері обігу лікарських засобів. Також передбачено, що заборонятиметься продовжувати термін придатності ліків з будь-якої причини, окрім випадків, передбачених чинним законодавством. Неякісні ліки не підлягають переробці з метою приведення їх у відповідність до методів контролю якості (за винятком перемаркування і переупакування). Крім того, такі ліки одержують статус відходів і передаються на знешкодження.

Довідка УНІАН. Державна служба з лікарських засобів регулярно надає інформацію про неякісні ліки, поширені на ринку України. Держлікслужба України як орган ринкового нагляду здійснює аналіз інформації, одержаної за допомогою міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик.

Також у Держлікслужбі створено робочі групи, які займаються розробкою нормативних документів, покликаних вирішити проблеми фармацевтичної галузі країни.