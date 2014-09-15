В Україні проживає вже менше 43 млн осіб - Держстат

Чисельність населення України на тлі анексії Криму, а також військового конфлікту на сході країни, опустилася нижче липневого показника в 43 млн осіб і станом на 1 серпня становила 42 млн 981 тис. 850 осіб, повідомляє Державна служба статистики України.

За інформацією відомства, чисельність населення країни в річному виразі (серпень до серпня) зменшилася на 132,2 тис. осіб. У січні-липні 2014 року народилося 276 512 тис. осіб, померло – 379 691 тис. осіб. При цьому в Держстаті підкреслюють, що дані наводяться без урахування показників тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на 1 липня цього року становила 43 млн осіб на тлі анексії Криму Росією й природного спаду.

Чисельність населення України на тлі анексії Криму, а також військового конфлікту на сході країни, опустилася нижче липневого показника в 43 млн осіб і станом на 1 серпня становила 42 млн 981 тис. 850 осіб, повідомляє Державна служба статистики України.

За інформацією відомства, чисельність населення країни в річному виразі (серпень до серпня) зменшилася на 132,2 тис. осіб. У січні-липні 2014 року народилося 276 512 тис. осіб, померло – 379 691 тис. осіб. При цьому в Держстаті підкреслюють, що дані наводяться без урахування показників тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на 1 липня цього року становила 43 млн осіб на тлі анексії Криму Росією й природного спаду.