Переселенці потребують психологічної допомоги

У Маріуполі, Одеській та Запорізькій областях до роботи приступили психологи Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова. Основне завдання фахівців - поспілкуватися з дітьми, визначити їх стан і потім розробити групові програми реабілітації. Перші дні спілкування з психологами, показали, що потреба такої допомоги є, люди активно записуються на зустрічі.

Як повідомили УНІАН у кризовому інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, протягом тижня - 8-14 вересня - штаб продовжував працювати за чотирма основними напрямками: евакуація, розміщення змушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги. За тиждень волонтери Штабу евакуювали 1026 осіб з міст Донецької та Луганської областей - з Маріуполя, Кіровського, Єнакієве, Алчевська, Брянки, Донецька і Луганська. В основному, це жінки з дітьми, літні люди, також адресно допомагали евакуювати літніх людей з інвалідністю. Починаючи з травня цього року, евакуйовано 27 829 осіб, з них 11 764 - це діти.

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За словами Дар'ї Касьянової, керівника напряму «Евакуація» в Гуманітарному штабі при фонді Ріната Ахметова, поряд з бажаючими виїхати, зростає кількість тих, хто просить допомогти повернутися додому. «Штаб отримує багато дзвінків з проханням допомогти повернутися додому - до Горлівки, Донецьку, Макіївки і Єнакієве. Поки допомагаємо з поверненням лише у звільнені міста. Тим не менше, частина людей їде з місць тимчасового проживання в рідні міста самостійно. Але ми попереджаємо все-таки людей не поспішати. А у випадку з дітьми-сиротами діємо на випередження, враховуючи досвід евакуації дітей з інтернатних установ Краматорська і Донецька. Так, з Маріуполя вивезли 65 дітей-сиріт, а також дитячі будинки сімейного типу».

В рамках напрямку «Гуманітарна допомога» минулого тижня Штаб відправив у Маріуполь 650 тонн продуктів, дитячого харчування та засобів гігієни в рамках другого ешелону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Набори з допомогою вже передаються в населені пункти Володарського, Першотравневого, Волноваського районів, а також в Донецьк, Слов'янськ, Маріуполь. Всього в міста Донецької та Луганської областей доставлено вже понад 240 тис. продуктових наборів.

З гуманітарною допомогою пов'язані і основні звернення на гарячу лінію Штабу 0 800 509 001. Близько 70% дзвінків стосуються уточнень щодо отримання гуманітарних наборів, а також прохань надати гуманітарну допомогу, в основному, продуктові набори. Інші питання на гарячу лінію пов'язані з іншими напрямками діяльності Штабу: довідкова інформація - 15 %, адресна допомога (в основному на лікування) - 9%, евакуація - 3 %, інше (розселення, відновлення житла, пошук роботи, розшук зниклих людей, пропозицію про партнерство) - 3%.