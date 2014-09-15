Грузія передала Україні 12 тонн гуманітарного медичного вантажу, який розподілили по регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні документи, якими засвідчується офіційна передача гуманітарної допомоги для України від грузинського народу, підписали заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець та посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба.

Гуманітарний вантаж містить понад 100 найменувань медикаментів та засобів медичного призначення на загальну суму 580 тис доларів.

Як пояснив Лазоришинець, фахівці Міністерства охорони здоров'я здійснили розподіл гуманітарної допомоги для регіонів, які зараз найбільш потребують ліків для хворих на діабет, вакцин, знеболюючих препаратів.

Серед регіонів, куди надійде гуманітарний вантаж, зокрема Донецька (звільнена територія), Луганська (звільнена територія), Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Харківська, Чернігівська області та місто Київ.

Отриманий гуманітарний вантаж призначений для цивільних закладів охорони здоров'я.

На думку Лазоришинця, він буде суттєвою допомогою для регіонів, що межують з зоною АТО, або тих, де зосереджена велика кількість переміщених осіб, адже система охорони здоров'я згаданих областей, зараз вимушена в ручному режимі задовольняти потреби хворих, кількість яких суттєво зросла.