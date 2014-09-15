Порошенко підписав закон щодо вдосконалення безпечності та якості харчових продуктів
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Закон, який був ухвалений Верховною Радою 22 липня, має на меті гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей та інтересів споживачів, а також створення прозорих умов ведення господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів та зменшення їх ціни.
Закон передбачає уточнення термінології, видів правопорушень та адекватності міри покарання, створення єдиного контролюючого органу в сфері безпечності харчових продуктів, скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС, запровадження європейських принципів регулювання ГМО, зокрема, в частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, вироблених з них.