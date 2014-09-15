З Криму та Донбасу виїхали понад 310 тисяч осіб - ООН

Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.З Криму та Донбасу виїхали понад 310 тисяч осіб.

«Наразі нараховується принаймні 310 тисяч осіб, переміщених з території Криму і Донбасу. Вони потребують допомоги, зокрема, доступу до освіти, медичних послуг, місць проживання, працевлаштування та навіть їжі і теплого одягу», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, УВКБ ООН вітає зусилля Верховної Ради України щодо якнайшвидшого прийняття нового законопроекту, який регулюватиме питання дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1335-agentstvo-oon-u-spravakh-bizhentsiv-zaklikae-prijnyati-u-najshvidshij-termin-zakonodavstvo-shcho-zabezpechit-zakhist-vnutrishno-peremishchenikh-osib-v-ukrajini