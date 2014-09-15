Маршрути евакуації із зони бойових дій на завтра

16 вересня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює евакуацію із зони бойових дій за наступними маршрутами:

ЄНАКІЄВЕ - ІЗЮМ

збір о 7:00 на автостанції (біля ринку)

ЄНАКІЄВЕ - КРАСНОАРМІЙСЬК

збір о 7:00 на автостанції (біля ринку)

МАРІУПОЛЬ - КРАСНОАРМІЙСЬК

збір об 11:30 на Центральному автовокзалі, біля сходинок

Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.

Крім масової евакуації, здійснюються також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.