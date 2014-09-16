Хто має право отримати на гуманітарну допомогу у зоні бойових дій

З 15 вересня гуманітарну допомогу з першого і другого рейсу Ріната Ахметова у зоні бойових дій можуть отримувати самотні матері з дітьми до 18 років. Раніше існувало обмеження - вік дітей до 7 років.

Хто ще має право отримати гуманітарну допомогу у зоні бойових дій:

учасники та інваліди 1-2 групи, учасники та інваліди бойових дій в Афганістані;

діти війни, учасники ВВВ;

люди, які обслуговуються на дому територіальними центрами соціального обслуговування населення;

багатодітні сім'ї (від 3-х дітей неповнолітнього віку);

сім'ї з дітьми-сиротами, дітьми під опікою, дитячі будинки сімейного типу;

пенсіонери (65 років і старше);

сім'ї з дітьми інвалідами (1 набір на 1 дитину).

Хто має право отримати гуманітарну допомогу на територіях, де немає бойових дій? зареєстровані переселенці.

Продуктові набори видаються людям на підставі паспорта, пенсійного або іншого посвідчення, що підтверджує належність до перерахованих вище категорій.

Всього Гуманітарний штаб доставив допомоги в зону військових дій і звільнені міста - 251 895 продуктових, гігієнічних і дитячих наборів.