Уряд звільнив голову «Ліків України» через місяць після призначення

Кабінет міністрів України звільнив голову правління Державної акціонерної компанії «Ліки України» Вікторію Яцубу, яка була призначена на цю посаду менше місяця тому.

Відповідне розпорядження №836-р від 10 вересня було опубліковано на сайті уряду.

«Звільнити Яцубу Вікторію Анатоліївну з посади голови правління Державної акціонерної компанії "Ліки України" за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабмін призначив Яцубу головою компанії «Ліки України».