Уряд звільнив голову «Ліків України» через місяць після призначення
09:41, 16 вересня 2014Країна
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Кабінет міністрів України звільнив голову правління Державної акціонерної компанії «Ліки України» Вікторію Яцубу, яка була призначена на цю посаду менше місяця тому.
Відповідне розпорядження №836-р від 10 вересня було опубліковано на сайті уряду.
«Звільнити Яцубу Вікторію Анатоліївну з посади голови правління Державної акціонерної компанії "Ліки України" за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабмін призначив Яцубу головою компанії «Ліки України».
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