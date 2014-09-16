Уряд звільнив голову «Ліків України» через місяць після призначення

09:41, 16 вересня 2014
Країна
0

Кабінет міністрів України звільнив голову правління Державної акціонерної компанії «Ліки України» Вікторію Яцубу, яка була призначена на цю посаду менше місяця тому.

Відповідне розпорядження №836-р від 10 вересня було опубліковано на сайті уряду.

«Звільнити Яцубу Вікторію Анатоліївну з посади голови правління Державної акціонерної компанії "Ліки України" за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабмін призначив Яцубу головою компанії «Ліки України».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter