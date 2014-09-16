МОЗ України планує закупівлю ліків на півмільярда гривень

Як повідомили УНІАН у МОЗ, минулого тижня відбулися повторні розкриття пропозицій конкурсних торгів на державні закупівлі лікарських засобів на суму понад 480 мільйонів гривень. Попереднє розкриття бажаного результату не дало, оскільки пропозиції не відповідали вимогам документації конкурсних торгів, медико-технічним вимогам; за багатьма позиціями було подано пропозиції одного учасника, або не подано жодної, що суперечить Закону України «Про здійснення державних закупівель». В більшості випадків пропозиції учасників перевищували очікувану вартість предмету закупівлі.

Повторні пропозиції відповідають ціновим параметрам та дозволять виконати державні закупівлі лікарських засобів за основними державними програмами лікування, серед яких імунопрофілактика, лікування вірусних гепатитів у дітей, дитячого церебрального паралічу, онкогематології, ряду орфанних захворювань, проведення трансплантації, виконання програми репродуктивного здоров’я нації та інших.

Після проведення експертної оцінки зазначених пропозицій учасників торгів на відповідність медико-технічним вимогам буде визначено переможців торгів та укладено з ними угоди.

Цього тижня в плановому порядку відбудуться розкриття пропозицій конкурсних торгів ще за 16 програмами лікування.