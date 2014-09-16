Держлікслужбу та Держслужбу з контролю за наркотиками об'єднають в одне відомство

Рішення уряду об'єднати Державну службу з лікарських засобів і службу по контролю за наркотиками позитивно позначиться на роботі фармринку України, вважає виконавчий директор профільної асоціації "Фармукраїна" Денис Шевченко.

«Оптимізація держапарату вимушена міра. Але в нашому випадку вона може мати навіть позитивний ефект в тій частині, що тепер лікарські засоби не будуть несподівано і без попередження учасників ринку потрапляти в категорію наркотиків, що призводить постійно до непередбачених наслідків. Згадайте біду ветеринарів зі знеболюючими для тварин (коли кілька років тому в Україні був заборонений препарат «кетамін» для наркозу у ветеринарних клініках - УНІАН)», - зазначив Шевченко.

Експерт вважає, що для продуктивної роботи реорганізованого відомства необхідно ретельно підготувати нормативну базу, зберегти кваліфікований кадровий склад і ввести перехідний період для адаптації учасників ринку до нових умов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках оптимізації роботи органів державної влади реорганізував низку держорганів. Зокрема, уряд об'єднав Державну службу з питань лікарських засобів та Державну службу з контролю за наркотиками.