Мами з дітьми із Донецька зимуватимуть на базах відпочинку Київщини і Херсонщини

Про це УНІАН повідомили в Кризовому інформаційному центрі Гуманітарної штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова.

На цих вихідних сім молодих мам, підопічних Донецького обласного центру матері та дитини оселилися в підготовлених для зими Центрах у Київській та Херсонській областях.

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З Макіївки ці сім жінок з дванадцятьма дітьми, вісім з яких груднички, були евакуйовані Гуманітарних штабом при фонді Ріната Ахметова ще в липні 2014 року. Два місяці вони проживали на базах відпочинку «Прометей» в село Глушковка Куп'янського району Харківської області, де Гуманітарний штаб забезпечив їм безкоштовне проживання та харчування.

З наближенням холодів для мам з дітьми знову постало питання, де жити, тому що база не підготовлена для проживання в осінньо-зимовий період. За участю партнерів Гуманітарного штабу Наталії Киркач і Романа Марабяна вдалося домовитися про розміщення жінок у Центрах матері і дитини в містах Херсоні і Фастові (Київська область). На даний момент всі 19 осіб, серед яких 12 дітей, що живуть в опалювальних центрах.