«Укрмедпостач» повернув до бюджету 37 млн грн мита

За втручання прокуратури Дніпровського району Києва підприємство «Укрмедпостач» сплатило до державного бюджету заборгованість у розмірі майже 37 млн грн мита за закупівлю 1 тис. автомобілів для медичних потреб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, перевіркою встановлено, що у 2009 році на підставі договору, укладеного між вказаним підприємством та однією з іноземних компаній, на територію України було ввезено 1000 автомобілів для подальшої передачі у медичні заклади.

При здійсненні митного оформлення вантажу підприємству «Укрмедпостач» було нараховано близько 37 млн гривень митних та інших податкових платежів. Оскільки дана сума не була своєчасно сплачена боржником, прокуратура звернулася до суду із позовом щодо примусового стягнення цих коштів.

"За результатами судового розгляду позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі. Наразі рішення суду виконано – уся сума заборгованості сплачена до державного бюджету", - зазначили у прокуратурі.