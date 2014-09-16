Донеччина: мешканці Новоазовського району, які втікли від бомбардування, знайшли притулок

Через регулярні артилерійські та мінометні обстріли в місті Новоазовськ, селі Безіменне і в ряді інших прибережних населених пунктах, люди, побоюючись за своє життя, тікали в селище Сєдово.

«Люди прибігли в «Прибій» вже під бомбардуваннями, - розповідає Ірина Соболь, координатор напрямку «Розселення» Гуманітарного штабу. - Вони шукали хоч якийсь притулок, капітальні будови, в надії, що вдасться врятуватися».

Після погодження з керівництвом бази відпочинку, Штаб прийняв рішення оплатити тимчасове проживання цим 140 людям.