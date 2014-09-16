В Україні 2,6 млн. громадян потребують виготовлення технічних засобів реабілітації

В Україні налічується 2,6 млн. громадян з обмеженими можливостями, які за рахунок державних коштів потребують виготовлення технічних засобів реабілітації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це сьогодні під час зустрічі із колективом Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства заявив перший заступник міністра соцполітики Віталій Мущинін.

За його словами, в держбюджеті-2014 на забезпечення окремих категорій населення ТЗР передбачено 568,4 млн. грн.

Мущинін зазначив, що реорганізація протезної галузі покращить забезпечення громадян засобами технічної реабілітації та дозволить спрямувати додаткові кошти на виготовлення ТЗР.

Заступник міністра також повідомив, що у рамках реорганізації Хмельницьке ДЕПОП буде приєднане до Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. "При цьому персонал, виробничу та медичну базу буде збережено, а громадяни з обмеженими можливостями, що мешкають в області, і надалі матимуть змогу звертатися до Хмельницького підприємства щодо задоволення своїх потреб у технічних засобах реабілітації", - наголосив Мущинін.