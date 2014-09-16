До Дніпропетровської лікарні за час АТО доставлено понад 500 бійців з тяжкими пораненнями

До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова за час проведення антитерористичної операції доставлено більше 500 бійців з тяжкими пораненнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний лікар медичного закладу Сергій Риженко.

За його словами, активна робота волонтерів у координації з місцевою владою дозволила забезпечити лікарню найсучаснішими препаратами - знеболюючими, антибіотиками тощо, завдяки чому було врятовано життя великої кількості солдат.

«Завдяки роботі Дніпропетровської обласної адміністрації та волонтерів, ми повністю забезпечені медикаментами: починаючи від найдорожчих знеболюючих і закінчуючи найкращими антибіотиками. Наша лікарня показує найнижчий відсоток летальних результатів по країні», - зазначив Риженко.

Він також нагадав, що завдяки домовленостям між Дніпропетровською ОДА та країнами Прибалтики, поранені учасники АТО мають можливість проходити реабілітацію в Європейських медустановах.

«Були досягнуті домовленості з країнами Прибалтики про те, що наші бійці зможуть проходити лікування та реабілітацію в Латвії, Естонії та Литві. Зарубіжні лікарі давно не воювали та не бачили тих страшних ран, які доводиться бачити нашим спеціалістам. Тому вони постійно розпитують нас про те, як ми успішно справляємося з таким потоком поранених», - наголосив Риженко.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 14 військових поранених в зоні АТО з Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова були відправлені літаком на лікування до Литви.