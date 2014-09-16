Маршрути евакуації із зони бойових дій на завтра

Як повідомили УНІАН у Координаційній інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо», завтра - 17 вересня - відкриваються нові напрямки евакуації - селище Пантелеймонівка та місто Горлівка Донецької області.

Інформація про виїзд:

ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 на автовокзалі

ГОРЛІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 біля магазину «Фуршет» на автовокзалі

Виїзд організовується тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших незахищених категорій громадян.

Щоб записатися на евакуацію, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua