Словаччина передала гуманітарну допомогу для українських військових .

Віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак передав міністру охорони здоров’я України Олегу Мусію сертифікат на 172 аптечки, директору міжнародно-правового департаменту Держприкордонслужби Олександру Мельникову - сертифікат на 100 аптечок, заступнику міністра оборони України Ігорю Кабаненку - сертифікат на три тонни гуманітарного вантажу для військових.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, під час зустрічі в Посольстві Словаччини Лайчак зазначив, що його країна не лише сусідка, а й надійний друг і партнер України.

Мусій від імені уряду України подякував словацькому народу та уряду країни за підтримку. Він зауважив, що агресія Росії є загрозою для всієї Європи.

У прес-службі МОЗ нагадали, що з березня по вересень 2014 року Словаччина надала Україні допомоги на суму майже 100 тис. євро (медичні засоби, аптечки, генератори та освітлювальні прилади). Близько 60 учасників національного спротиву, а також військовослужбовці, отримали медичну допомогу та пройшли реабілітацію в закладах цієї країни.

У вересні Словаччина передано 10 тис. євро Київському центру дитячої нейрохірургії.

Також зі Словаччини до України прибуло близько трьох тонн гуманітарного вантажу, постачаються аптечки.