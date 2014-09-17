Ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС позитивно вплине на фармринок України

Ратифікація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом позитивно вплине на фармацевтичну галузь України за умови підтримки вітчизняних учасників ринку з боку держави, вважає виконавчий директор профільної асоціації «ФармУкраїна» Денис Шевченко.

«Головна проблема – необхідність дотримання суворого балансу між відкритістю ринку для європейських компаній і захистом наших компаній, підвищенням їх привабливості для європейського капіталу, – відзначив експерт у коментарі УНІАН. – Загалом галузь виграє, але держава не повинна стояти осторонь від цього процесу».

За словами Шевченка, в Україні є значний ресурс, в який можна вкладати для розвитку галузі. «У нас є такі інвестиційно привабливі ніші, як доклінічні та клінічні дослідження, відносно недорога за європейськими мірками робоча сила і при цьому висококваліфікований за цими ж мірками персонал», – відзначив він.

На думку експерта, українська фармгалузь вже достатньо інтегрована в світову економіку, оскільки в Україні діє європейська система фармацевтичних стандартів, а ратифікація угоди з ЄС стане ще одним кроком на шляху до євроінтеграції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, яка зокрема передбачає створення зони вільної торгівлі. При цьому у України залишаються напружені відносини з Росією, яка в березні анексувала Крим, а з квітня веде війну на сході України. Крім того, Росія більше року веде торговельну війну з Україною, забороняючи експортувати ряд українських товарів – алкоголь, молочну, тваринницьку продукцію.