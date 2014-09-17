Систему охорони здоров'я можна реформувати у стислі строки.

Про це заявив німецький економіст у медичній галузі Фредерік Сайрус Редер сьогодні в УНІАН на прес-конференції «Реформа охорони здоров'я – уроки Грузії для упровадження в Україні».

«Систему Семашка дуже важко змінити або модернізувати, проте в Грузії створена така система охорони здоров'я, в якій практично не існує корупції. Ціни на фармацевтичні засоби впали на 30-40%. Я побачив систему охорони здоров'я, яка була дійсно доступною, люди можуть сплатити медичні послуги. І це відбулося порівняно швидко - за 5 років. Тому я вірю, що можна в стислі строки сформувати систему так, що від неї буде користь населенню», - сказав Редер.

При цьому екс-міністр з координації реформ Грузії Каха Бендукідзе наголосив, що процеси реформування в грузинській системі охорони здоров'я спиралися на три основні блоки: перший стосувався того, які влаштовані лікарні, другий – як фінансувалося лікування, третій - що відбувалося на ринку ліків. На думку Бендукідзе, особливо важливе було реформування у сфері фармацевтичного ринку, зокрема ліцензування ліків.

«Ми вирішили, що ліки, які зареєстровані в європейських цивілізованих країнах, можуть продаватися без ліцензування в нашій країні. Це був ключовий момент – відкриття ринку фармацевтичної продукції. Це зробило можливим без бюрократичної тяганини ввозити препарати. Ми також спростили відкриття аптек. Безрецептурні ліки можуть продаватися не лише в аптеках, але й в супермаркетах. Ми знизили частку продажів ліків у великих аптечних мережах - з 70% до 50%. І через рік після цих нововведень ціни на ліки впали до 40%. У середньому - 25%. Реформи проходили дуже важко, було дуже багато супротивників у фармсередовищі, які не хотіли втрачати свої прибутки», - розповів Бендукідзе, підкресливши, що такі реформи не потребують грошей і економлять величезні кошти громадян.

За його словами, український ринок ліків становить близько 4 млрд дол., завдяки реформам у фармсекторі можна заощадити, щонайменше, 400 млн.

У свою чергу, екс-міністр охорони здоров'я, праці і соціального забезпечення Грузії Андріа Урушадзе зазначив, що до реформи система охорони здоров'я в Грузії була однією із найбільш корумпованих – понад 80% платежів були нелегальними.

«Ми пішли шляхом співпраці державного і приватного секторів, коли власник лікарні не зацікавлений брати неформальні гроші. У Грузії понад 80% клінік - приватні. Вони фінансуються і управляються приватними компаніями, і ціна медикаментів, які купуються, впала втричі. Зникли відкоти. Те саме і при закупівлі медичного устаткування, ремонті лікарень, улаштуванні медиків на роботу. Ми також скасували санітарно-епідеміологічну службу. Виявилось, що люди купують якісні продукти і без санітарних інспекторів, які останні 20 років лише збирали дань з дрібних торговців», - зазначив Урушадзе.

Він підкреслив, що уряд Грузії у перехідному періоді вирішив допомагати, в першу чергу, незаможним верствам населення.

«Ми зробили програму, щоб знайти сім'ї, які терплять нестатки. Це була цільова програма, і на підставі цих списків перше, що ми зробили – купили медичне страхування для незаможних сімей Грузії. Це близько 800 тисяч осіб. До кінця 2012 року у нас близько 2 мільйонів людей мали приватне медичне страхування за рахунок бюджетних грошей. Ми вирішили проводити політику, яка б у першу чергу допомагала бідним людям», - сказав Урушадзе.

Він також підкреслив, що були скасовані всі сфери корупційного ризику, зокрема державні закупівлі.

«Ми це зробили так, щоб система не залежала від чесності людей. І об'єктивно працювала в тих умовах, які диктує нам ринок», - сказав Урушадзе.