Осіння профілактика сказу може бути зірвана

Осіння програма оздоровлення території України від сказу, яка, зокрема, передбачає пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин, цього року може бути проведена не в повному обсягу через відсутність фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Віталій Башинський.

«Нам виділили на сьогодні 20% потреби, тому навіть осіння програма пероральної імунізації, після того, як нас урізували з фінансування, не буде завершена повністю», - сказав Башинський.

При цьому, за даними Держветфітослужби, епідемічна ситуація із сказу в Україні залишається нестабільною. Станом на 1 серпня поточного року в країні зареєстровано 1519 випадків захворювання тварин на сказ, що, однак, на 46% менше, ніж торік.

Довідка УНІАН. За даними Всесвітньої організації здоров'я, сказ входить до першої п'ятірки захворювань, спільних для людей і тварин, які приносять найбільші соціально-економічні втрати. Щорічно від сказу у світі гине більш 55 тисяч людей і 1 млн. тварин.

Пероральна імунізація тварин передбачає обробку найбільш неблагополучних областей країни шляхом розкладання приманок з вакциною за допомогою авіатранспорту і здійснення контролю за ефективністю імунізації.