Завтра відбудеться прес-конференція «Оцінка гуманітарної ситуації на Донбасі»

Як повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", завтра, 18 вересня 2014 року, об 11:00, в ІА «Українські Новини» відбудеться прес-конференція на тему «Оцінка гуманітарної ситуації на Донбасі - яка допомога потрібна населенню в зоні бойових дій та переселенцям».

Учасники прес-конференції - Жак Барберіс, заступник глави Делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста і Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова.

В ході прес-конференції будуть представлені результати дослідження, яке проводилося в серпні цього року і стосувалося потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької, Луганської областей, а також вимушених переселенців.

Також буде озвучена інформація про те, коли такі ешелони з допомогою в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушать з Дніпропетровська на Донбас, яким буде їх наповнення.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль фонду і всіх бізнесів Групи СКМ, а також ФК «Шахтар» з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб займається питаннями евакуації із зони проведення АТО дітей, у тому числі дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, літніх людей, а також розміщує, при необхідності, переселенців на базах, санаторіях і таборах, надає гуманітарну та адресну допомогу.

Акредитація журналістів за телефонами: 044 502 52 12, 050 347 59 30.

Адреса: Київ, вул. Еспланадна, 20.

Онлайн-конференція буде доступна за посиланням: http://un.ua/ukr/presscentre/webcam.html

Кризовий інформаційний центр Гуманітарного штабу «Допоможемо»

+38 044 502 52 12