При народженні двійні виплачуватимуть 37 тисяч гривень

При народженні двійнят виплачуватимуть 37 тисяч гривень При народженні двійнят на першу дитину виплачуватимуть 12 тис. грн., на другого - вже 25 тис. грн. Про це йдеться в прийнятій сьогодні постанові Кабінету міністрів України "Питання призначення і виплати допомоги сім`ям з дітьми", яка визначає порядок надання в 2008 г. допомоги при народженні дитини, повідомляють "Подробности".

Як повідомили в прес-службі Міністерства праці і соціальної політики України, презентуючи проект постанови на засіданні уряду, міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова заявила, що допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня в 2007 р., надається в розмірі: 12 тис. 240 грн. - на першу дитину, 25 тис. грн. - на другу дитину, 50 тис. грн. - на третю і наступних дітей. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 тис. 800 грн., другої дитини - 4 тис. 840 грн., третьої і наступних дітей - 5 тис. грн. Сума, що залишилася, на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (по 620 грн. щомісячно), на другу дитину - 24 місяці (по 840 грн. щомісячно), на третю і наступних дітей - 36 місяців (по 1250 грн. щомісячно) рівними частинами.

Розмір і термін виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості дітей, які до народження дитини пербували на утриманні особи, якій призначається допомога. У разі народження двійнят або більшої кількості дітей допомога виплачується на кожну дитину, при цьому кожна дитина з їхнього числа вважається наступною. Тобто, при народженні двійнят на першу дитину виплачуватимуть 12 тис. грн., на другу - вже 25 тис., роз`яснила Денисова.

Допомога при народженні дитини призначається всиновлювачу, опікуну на кожну всиновлену (взяту під опіку) дитину в розмірі, встановленому при народженні першої дитини.

Якщо допомогу при народженні дитини вже було призначено до моменту встановлення опіки, усиновлення, виплата допомоги опікуну, всиновлювачу продовжується в такому ж розмірі. При народженні двійнят виплачуватимуть 37 тисяч гривень