У «Феофанію» пустять простих смертних

Медичний комплекс «Феофанія», де досі мали змогу лікуватися, здебільшого, урядовці і члени їхніх родин, буде перетворено на загальнодоступну університетську клініку.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

До складу цього медичного комплексу входять дві поліклініки, стаціонар і санаторна база. «Ми намітили перспективу на найближчі роки і плануємо, що з часом це буде прекрасно обладнана республіканська, більше за те, університетська клініка», — відзначив він.

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що під час роботи в медичному управлінні Державного управління справами він детально вивчив і проаналізував ситуацію з комплексом, не допустившись ліквідації лікарні і встановивши «правила ігри, спрямовані на перспективу, на те, аби з часам система почала працювати для народу». За його словами, було прораховано всі деталі — підготовка кадрів, нові технології і методики, — щоб зробити медичний комплекс справді сучасним.

Міністр також повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує ідею перетворення комплексу на університетську клініку і готовий підписати відповідне рішення.

«Президент погодився з тим, що в майбутньому його (комплекс «Феофанія») потрібно передати з четвертого управління і тим самим показати приклад іншим відомствам, які володіють мережею медичних установ», — додав В.КНЯЗЕВИЧ.

Зокрема, уточнив він, йдеться про інститутські клініки Академії медичних наук. За словами міністра, вони займають особливе місце і працюють за своїми власними правилами, хоча фінансуються з державного бюджету.