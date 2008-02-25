В Україні збираються ввести посередників між пацієнтами і лікарями

Міністерство охорони здоров`я України формує департамент із запровадження страхової системи.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, «вже давно пора подбати про те, аби з`явився посередник між пацієнтом і лікарем».

«Вперше в МОЗ один із заступників міністра вестиме це питання, зараз формується департамент із впровадження страхової системи. Прем`єр-міністр доручила підготувати і через три тижні подати концепцію на розгляд. Якщо парламент працюватиме, то, сподіваюсь, до кінця року нарешті з`явиться цей закон», - сказав міністр.

За його словами, страхова модель дасть змогу сповідувати абсолютно іншу ідеологію - направити кошти на надання медичних послуг, а не просто перераховувати їх медичній установі.

«Зараз, коли гроші з бюджету автоматично переводяться на рахунок лікувальної установи, її співробітникам насправді байдуже, менше буде пацієнтів чи більше. Ми пропонуємо змінити цю практику», - додав В.КНЯЗЕВИЧ.