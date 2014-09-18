У столиці розпочне роботу муніципальна компанія, що займатиметься медичним страхуванням

У Києві з нового року розпочне роботу муніципальна компанія, яка страхуватиме киян за прийнятними тарифами на отримання будь-якої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Михайла Радуцького.

За його словами, це рішення є одним із кроків до запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні.

«Поліс поширюватиметься на обслуговування в комунальних клініках і лікарнях - компанія страхуватиме киян за прийнятними тарифами (50 грн на місяць) на додачу до обов’язкового бюджетного фінансування медицини, яке виділяється на сьогодні. За нашими розрахунками, клієнтами страхової компанії стануть не менше 250 тисяч киян. Тобто, ми створимо в місті потужного страховика світового рівня», – заявив заступник голови КМДА.

За словами Радуцького, поява такої компанії не лише позначиться на рівні оплати праці лікарів, а й страхуватиме їх та пацієнтів від можливих помилок.

«Лікар за свої послуги має отримувати не менше 25% від того, що сплатила компанія у разі страхового випадку. Тоді зникне зарплата у 2,5 тисячі гривень і хабарі, а оплата праці наших медиків вийде на якісно новий рівень. Крім того, ми маємо запровадити таку практику, щоб у разі помилки між пацієнтом і лікарем стала саме страхова компанія, яка взяла б на себе всі зобов’язання», – сказав заступник голови КМДА.

«Хочу наголосити – всі нововведення у галузі жодним чином не стануть загрозою для працівників медичної сфери. Не йдеться про скорочення, реорганізацію тощо, лише про раціональне й господарське використання наявного фонду та персоналу», – додав Радуцький.