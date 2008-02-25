Кілька хвилин дрімоти на день поліпшать пам`ять

Подрімати серед дня корисно для пам`яті Вчені з Дюссельдорфського університету, провівши дослідження, прийшли до висновку, що для кращої працездатності та поліпшення пам`яті потрібно хоча б на кілька хвилин у день поринати у дрімоту.

Дослідники наголошують, що користь пам`яті приносить не сон, а сам процес засипання, під час якого свідомість програє заново події, які відбулися нещодавно.

Фахівці провели дослідження, під час якого групі студентів потрібно було запам`ятати певні слова зі списку, а після цього провести годину за картковою грою Солітер. Всіх учасників розділили на 2 групи: одній дозволили задрімати перед початком дослідження, іншим - ні.

У результаті виявилося, що ті студенти, які могли поспати кілька хвилин, згадали набагато більше слів зі списку, ніж ті, які не спали. Учені пояснюють це тим, що в процесі засипання відбувається період обробки пам`яті, і краще за короткий сон є лише глибокий сон, який відіграє велику роль для кількох основних функцій.

На підтвердження даної теорії фахівці наводять таких великих особистостей, які любили подрімати в середині робочого дня, як Уїнстон Черчілль, Маргарет Тетчер, Альберт Ейнштейн і Джон Кеннеді.

Нещодавно американські вчені встановили, що тривалість робочого дня - головний фактор, що впливає на час сну людини: чим більше індивід приділяє часу роботі, тим менше йому потрібно часу для сну.

РІА Новини