Понад 70% людей, що проживають в зоні АТО, мають потребу у продуктах харчування - дослідження

Дослідження на замовлення Гуманітарного штабу протягом серпня проводила дослідницька компанія Research & Branding Group з метою виявити основні очікування та потреби мешканців Донбасу, а також вимушених переселенців.

«Створюючи Гуманітарний штаб, Рінат Ахметов поставив завдання з'ясувати, чого потребують люди на Донбасі, як вони бачать своє майбутнє - коли вони повернуться додому і при яких умовах, - зазначила Філь. - За результатами дослідження, 50,2% опитаних жителів Донбасу - Донецька і Луганська області - відзначають, що вони потребують гуманітарної допомоги. Потреба гуманітарної допомоги визначається ситуацією в регіоні. Так, в зоні АТО потребу в допомозі відчувають 76,6% жителів, на звільнених територіях - 39,9%, в інших населених пунктах, тобто тих, де не було бойових дій,- 32,5%. Що стосується вимушених переселенців, 83% з тих, хто переїхав в межах області чи за межі, потребують гуманітарної допомоги».

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Згідно з даними виміру, в зоні проведення АТО існує найбільша потреба в продуктах харчування (74,9%) і у медикаментах (49,9%). У зоні бойових дій також зафіксована потреба в питній воді - 15,3%, в цілому по Донбасу цей показник становить 10%. Продукти і медикаменти також є головними потребами в загальному для жителів Донбасу. Аналогічні потреби в інших населених пунктах (там, де не було військових дій) і на звільнених територіях складають - 40,7% і 30,6 % (продукти харчування), і 16,5 16,4% (медикаменти).

«Таким чином, ми отримали дані, що в цілому 49,3% людей на Донбасі мають потребу в продуктах харчування, а 28% - у медичній допомозі. Потреба переселенців в продуктах становить 21,7%. Слід сказати, що за різними оцінками, в районах Донецької та Луганської областей, в яких ведуться бойові дії, проживає від 1 до 3 млн. осіб. В умовах, коли в більшості населених пунктів відсутнє стабільне електро - і водопостачання, немає можливості купувати на регулярній основі продукти харчування і медикаменти, гуманітарна допомога стає критично важливою. Для надання допомоги Рінат Ахметов відкрив Гуманітарний рейс і дав доручення Гуманітарного штабу при своєму фонді доставити в зону конфлікту не менше 10 тис. тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні-завтра з Дніпропетровська в Маріуполь відправляється чергова партія допомоги в рамках другого ешелону гуманітарного рейсу - це 970 тонн. Всього ж в рамках другого ешелону Гуманітарного рейсу Ахметова у вересні на Донбас надійде 350 000 наборів гуманітарної допомоги 4-ма траншами. Склад наборів такий, як і в минулі рази, - продукти першої необхідності, дитяче харчування, засоби гігієни. Перший ешелон - 200 000 наборів гуманітарної допомоги - прибув до Маріуполя 22 серпня. З цього часу станом на сьогодні на руки людям вже передано 85% наборів. З них 30% роздані в Донецьку», - зазначила Філь.

Враховуючи високу потребу в медикаментах, Гуманітарний штаб підтримує лікувальні установи в Донецьку медпрепаратами та обладнанням. На цьому тижні в Донецькій обласній клінічній травматологічної лікарні та Донецькому регіональному центрі охорони материнства і дитинства встановлені дизельні електростанції закритого типу. В умовах нестабільної подачі електроенергії наявність таких дизельних електростанцій з генераторами в лікарнях стає ключовим питанням забезпечення їх життєдіяльності, зокрема, роботи реанімаційних, операційних, пологових залів та дитячих відділень. Протягом цього та наступних тижнів буде продовжена постачання медикаментів і обладнання у зазначені медустанови, а также обалсну лікарні ім. Калініна та Опіковий центр. Необхідні препарати отримало і дитяче онкологічне відділення.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.