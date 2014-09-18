Продукти для здорового сну

Якщо у вас проблеми зі сном, не потрібно одразу хапатись за заспокійливі - перегляньте раціон, радить "Країна Здоров'я".

Мигдаль

Мигдаль сприяє сну, бо розслаблює м’язи. Крім того, завдяки білкам він стабілізує рівень цукру в крові за час сну.

Чай

Зрозуміло, незадовго до сну краще не вживати напої, що містять кофеїн (кава, а також чорний і зелений чаї). Однак на трав’яні чаї це не поширюється. Навіть навпаки: гарячий ромашковий або липовий чай тільки посилить вашу сонливість і налаштує на потрібний лад.

Банан

Цей фрукт є відмінним джерелом магнію і калію, які допомагають розслабити і заспокоїти гормони.

Молочні продукти

Молочні продукти для хорошого сну просто необхідні, адже кальцій зменшує стрес і заспокоює, а кращим його джерелом є якраз йогурт, молоко і сир. Одна порція молочних продуктів помітно поліпшить ваш сон.

Вівсянка

Не забудьте і про невелику миску теплої вівсянки перед сном. Вона містить безліч поживних речовин (кальцій, магній, фосфор, кремній і калій), які тільки сприяють здоровому сну. Однак пам’ятайте, що занадто багато цукру дасть зворотний ефект, так що для підсолоджування страви використовуйте банани.