Як не забувати вчасно приймати ліки. Поради лікарів

Лише 37% літніх людей регулярно приймають призначені їм препарати, інші про них забувають, з'ясували лікарі з Нью-Йорка. Вони сформулювали поради, що допомагають прийняти ліки вчасно.

Треба зберігати медикаменти в одному і тому ж місці, краще в ванній кімнаті, і зробити їх прийом частиною ритуалів, які ви робите кожен день. Наприклад, якщо ви двічі на день чистите зуби, варто поставити ліки на поличку перед дзеркалом (звичайно, якщо йому не протипоказані такі умови зберігання!) і привчити себе згадувати про нього відразу після того, як ви прополоскали рот.

Якщо ліки треба зберігати в холодильнику, а ви завжди дістаєте звідти джем (масло, сир...) на сніданок, поставте ліки поряд з цим продуктом і привчіться діставати їх одночасно.

Можна приймати медикаменти в певний час - рівно в 10.17, наприклад, і ні хвилиною раніше або пізніше. Це змусить вас стежити за часом, а побачивши, що на годиннику вже 10.21, ви відразу ж згадайте про ліки.

Якщо ви приймаєте кілька препаратів, запитайте у лікаря, чи можна пити одночасно.

Деяким допомагає будильник.

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