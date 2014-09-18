Гуманітарний рейс Ахметова доставить на Донбас 90 тисяч продуктових наборів

Про це сьогодні на прес-конференції повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова. В рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас вже надійшло понад 350 000 наборів гуманітарної допомоги. У цілому, до кінця вересня кількість продуктових наборів зросте до 550 000, що дозволить охопити гуманітарною допомогою більше одного мільйона жителів Донецької і Луганської областей.

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«Склад продуктових наборів такий же, як і раніше, - це продукти першої необхідності: цукор, олія, крупи, борошно, консерви, печиво, чай, згущене молоко, сірники, свічки. Весь гуманітарний вантаж перед відправкою пройшов традиційну перевірку з боку ДСНС на предмет якості та відповідності стандартам, - розповідає Римма Філь. - При доставці допомоги ми дотримуємося принципів максимальної прозорості та відкритості, зокрема, налагодили співпрацю з регіональними і місцевими адміністраціями, державними структурами, міжнародними, громадськими та волонтерськими організаціями. Вміст наборів, так само як критерії і механізм отримання допомоги, розміщені в кожній точці видачі, на сайті Фонду Ріната Ахметова, на сторінках соціальних мереж Гуманітарного штабу, цілодобово повідомляються всім зателефонували до нас на Гарячу лінію 0 800 509 001».

У вересні, враховуючи високу потребу гуманітарної допомоги (згідно з даними дослідження Гуманітарного штабу, це 50,2% жителів Донбасу), штаб «Допоможемо» розширив кількість пунктів відвантаження в Донецькій і Луганській областях з 21 до 51. Зокрема, в рамках другого ешелону буде більше охоплена Луганська область: з 3-х до 19 пунктів відвантаження. Збільшилася кількість пунктів відвантаження і в Донецькій області: додалися міста Димитров, Дзержинськ, Докучаєвськ, а також Великоновосілківський, Костянтинівський, Амвросіївський, Тельманівський та Червоноармійський райони.

Всього ж в рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас буде відправлено не менше одного мільйона продуктових наборів.