П'ятірка кращих природних антибіотиків

1. Хрін

Корінь хрону містить гірчичну олію і ензим. При розтиранні кореня обидві речовини об'єднуються під впливом кисню і утворюють гірчичну олію, пишуть novosti-n.org.

Це і є сильний природний антибіотик, який бореться з бактеріями порожнини рота, носа, глотки.

При трахеїтах, бронхітах, затяжному кашлі: змішати 1ст. л. тертого хрону з 3 ст.л. меду і дати настоятися. Щодня з'їдати по 1ч.л. 5 разів на день, маса повинна розчинятися у роті.

При циститах, уретритах: 1 ст.л. тертого хрону залийте 1 склянкою окропу, накрийте на 5 хв. Щодня випивайте 3-4 склянки такого чаю.

2. Журавлина

Ягода діє за принципом потужного антибіотика і противірусної речовини, очищаючи сечовий міхур і сечовивідні шляхи від шкідливих бактерій. Журавлина - прекрасний антиоксидант, вона багата речовинами, які оберігають клітини від шкідливого впливу вільних радикалів.

Журавлина і брусниця незамінні для лікування застуди. Це просто унікальні засоби за своїми бактерицидними властивостями. До того ж вони мають сечогінну і протизапальну дію.

Приготування морсу: Розтерти ягоди журавлини або брусниці з цукровим піском (3:1). 2 ст.л. суміші залити 0,5 літрами теплої води. Корисний напій готовий!

3. Часник

Часник сприяє виведенню шкідливих бактерій, кишкових паразитів і вірусів з крові, внутрішніх органів і дихальних шляхів. Він знижує артеріальний тиск і перешкоджає розвитку тромбів. Часник має протиракові та антиоксидантні властивості, завдяки яким організм очищається від шкідливих речовин.

В одному зубчику часнику міститься більше (!!!) 400 корисних компонентів. Вони знижують рівень «поганого» холестерину в крові і прочищають судини, вбивають клітини мільтиформної гліобластоми (причина раку мозку), знищують дифтерійну, туберкульозну паличку і хелікобактер (причина виразки шлунка), «виводять» глистів і т.д.

4. Базилік

Базилік - відмінний природний антибіотик. Завдяки своїм дезінфікуючим, бактерицидним властивостям захищає організм від багатьох інфекцій.

Ангіна.

Залийте 4 ч. ложки подрібненого листя 250 мл киплячої води, кип'ятіть 20 хвилин, остудіть, процідіть і полощіть теплим відваром горло 2-3 рази на день.

Кон'юнктивіт, запалення повік.

Залийте 2 ст. ложки базиліка 500 мл окропу, настоюйте до охолодження, процідіть. Робіть примочки на очі і приймайте всередину по півсклянки до їди 2-3 рази на день.

5. Лохина

У цій ягоді міститься природний аспірин, який допомагає зменшити больові відчуття і усунути наслідки хронічного запалення. Лохина діє так само, як антибіотики, блокуючи бактерії в сечових шляхах, допомагаючи таким чином запобігти розвитку інфекції.