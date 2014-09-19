Із закладів соціального захисту дітей у зоні АТО евакуйовано всіх дітей

Із закладів соціального захисту дітей (притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації), які розташовані в районах проведення антитерористичної операції, евакуйовано всіх дітей.

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

Також зазначається, що обласні, міські та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді опікуються 18 тис. 465 сім'ями внутрішньо переміщених осіб, які мають 21 тис. 900 дітей.

"Для вирішення питань, з якими звертаються сім’ї, працівники центрів здійснюють вивчення потреб та надають їм відповідні соціальні послуги та допомогу", - йдеться у повідомленні.