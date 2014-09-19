Донеччина: мешканці Жданівки і Кіровського отримали продукти від Гуманітарного штабу Ахметова

Ці люди вже майже три місяці не отримують пенсій, зарплат і соціальних виплат. Пацієнти Ждановської психіатричної лікарні голодували - вже місяць як їм не завозять продукти, тому гуманітарна допомога врятувала їхні життя.

Бої в Кіровському і Ждановці не припиняються з 27 липня. Тому ситуація з виплатами пенсій і допомог критична. Навіть ті люди, які отримують зарплату, не можуть зняти гроші в банкоматах міста, купити на них продукти.

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Першими продуктові набори від Гуманітарного штабу «Допоможемо» отримали пільгові та соціально-незахищені категорії населення - інваліди, діти-сироти, одинокі матері, одинокі пенсіонери, які відносяться до категорії «Діти війни».

Частина допомоги була передана обласній психіатричній лікарні Жданівки. Її пацієнти просто голодували. Персонал установи розповідає: «Для пацієнтів нашого медичного закладу це просто порятунок. Майже три місяці не отримуємо заробітну плату, місяць нам не поставлялися продукти. Більше 20 днів, поки у енергетиків не було можливості відновити енергопостачання, ми готували їжу на вогнищах. Всі запаси практично закінчилися. Якби не допомога волонтерів, навіть уявити важко, як би ми вижили. Тепер є хоч якась впевненість, що в найближчому майбутньому, ми нагодуємо наших пацієнтів. Всім зараз складно, дякую всім небайдужим за участь».

Всього Гуманітарний штаб «Допоможемо» Ріната Ахметова безкоштовно передав мешканцям Донецької та Луганської областей понад 350 000 продуктових, гігієнічних і дитячих наборів. Однак повністю вирішити проблеми із забезпеченням продуктами харчування невеликих міст в зоні ведення бойових дій поки вирішити не вдається.

Нагадаємо, Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль Фонду і всіх бізнесів Групи СКМ з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні